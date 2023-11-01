Emilia Clarke: Geçirdiğim rahatsızlık beni utandırdı

Harper's Bazaar'a röportaj veren Emilia Clarke, subaraknoid anevrizma teşhisi sonrası hissettiklerini anlattı.
"KOVULMAKTAN KORTUM"
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, "Ölmekten korkmuyordum. Kovulmaktan korkuyordum! Karar verdim: 'Bu beni tanımlayacak bir şey değil'. Hiçbir zaman 'Neden ben?' diyerek teslim olmadım. Sadece 'Geri dönmeliyim' dedim" dedi.
2011-2019 arası Game Of Thrones'da rol alan Clarke, "Dürüst olmak gerekirse, tüm bu olanlar beni çok utandırdı. Sanki arızalıymışım gibi. Yapımcılar güvenilmez biri olduğumu düşünecekler gibi" dedi.
Başarısızlıktan endişelenmediğini ifade eden ünlü isim, "Eğer bir şeyler ters giderse, her zaman bunu düzeltebileceğinizi düşünürüm. Acıtır, korkutucudur ama sonra her şeyi yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ
Emilia Clarke'ın beyin yüzeyindeki kanamanın neden olduğu nadir görülen bir felç türü olarak bilinen subaraknoid kanama yaşadığı ortaya çıkmış ve oyuncu iki ameliyat geçirmişti.
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