Emilia Clarke: Geçirdiğim rahatsızlık beni utandırdı

Harper's Bazaar'a röportaj veren Emilia Clarke, subaraknoid anevrizma teşhisi sonrası hissettiklerini anlattı.



"KOVULMAKTAN KORTUM"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, "Ölmekten korkmuyordum. Kovulmaktan korkuyordum! Karar verdim: 'Bu beni tanımlayacak bir şey değil'. Hiçbir zaman 'Neden ben?' diyerek teslim olmadım. Sadece 'Geri dönmeliyim' dedim" dedi.



2011-2019 arası Game Of Thrones'da rol alan Clarke, "Dürüst olmak gerekirse, tüm bu olanlar beni çok utandırdı. Sanki arızalıymışım gibi. Yapımcılar güvenilmez biri olduğumu düşünecekler gibi" dedi.

