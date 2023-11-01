Emilia Clarke: Geçirdiğim rahatsızlık beni utandırdı

"Game of Thrones" dizisinde canlandırdığı "Daenerys Targaryen" karakteriyle şöhreti yakalayan Emilia Clarke, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığı sırada kovulmaktan korktuğunu itiraf etti.

Emilia Clarke: Geçirdiğim rahatsızlık beni utandırdı

Harper's Bazaar'a röportaj veren , subaraknoid anevrizma teşhisi sonrası hissettiklerini anlattı.

"KOVULMAKTAN KORTUM"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, "Ölmekten korkmuyordum. Kovulmaktan korkuyordum! Karar verdim: 'Bu beni tanımlayacak bir şey değil'. Hiçbir zaman 'Neden ben?' diyerek teslim olmadım. Sadece 'Geri dönmeliyim' dedim" dedi.

2011-2019 arası 'da rol alan Clarke, "Dürüst olmak gerekirse, tüm bu olanlar beni çok utandırdı. Sanki arızalıymışım gibi. Yapımcılar güvenilmez biri olduğumu düşünecekler gibi" dedi.

Emilia Clarke: Geçirdiğim rahatsızlık beni utandırdı - 1

Başarısızlıktan endişelenmediğini ifade eden ünlü isim, "Eğer bir şeyler ters giderse, her zaman bunu düzeltebileceğinizi düşünürüm. Acıtır, korkutucudur ama sonra her şeyi yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Emilia Clarke'ın beyin yüzeyindeki kanamanın neden olduğu nadir görülen bir felç türü olarak bilinen subaraknoid kanama yaşadığı ortaya çıkmış ve oyuncu iki ameliyat geçirmişti.

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