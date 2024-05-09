Empati'ye konuk olan Giray Altınok: İşini iyi yapma tutkusu olan biriyim

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu oyuncu Giray Altınok oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Giray ile ilk kez Ölümlü Dünya 2’de birlikte oynadık. Ansamble dediğimiz ekip işi işler yani ortak bir mizah anlayışını, ortak bir artistik anlayışı paylaşan insanların oluşturduğu işler dışarıdan oyuncu geldiği zaman birazcık zorlar onu. Giray, Ölümlü Dünya 1’i yapmış bir ekibin arasına geldiği gün biz sanki projeyi o yapmış da bizi çağırmış kadar rahat ve tatlıydı, uyumluydu ve çok verimliydi. Çok eğlendik birlikte ve biz Giray'a bayıldık. Bundan sonra o da eğer öyle bir ekipten bahsedilecekse onun en önemli parçalarından biri olacak, çok güzel bir deneyimdi. Sence nasıldı? Şimdi bahsetmiş olmamız da iyi çünkü bir platformda yayınlanmaya başladı” sorusuna Giray Altınok şu yanıtı verdi:

“Benim için hakikaten çok severek izlediğim bir işin ikinci versiyonunda yer almak tabii ki oyuncu olarak çok mutlu eden bir şeydi ama insan olarak da hakikaten söylemiştim daha önceden bir aileye dahil olduğumu hissettim film dışında da. Çok korkarak geldim ister istemez. Çünkü harika bir ekip var içeride uyum sağlar mıyım sağlamaz mıyım diye, o kadar kolaylaştırdınız ki yani bir oyuncunun bir oyuncuya yapabileceği en büyük kıyak aslında onu alıp bir işte oynatmak ya da onun bir işte oynamasına aracı olmak değil geldiği yerde ona bir evmiş gibi sahip çıkabilmek bence ve siz bütün ekip bunu yaptınız. Ben de hakikaten ‘bu ilk filmde oynadım mı ben?’ falan gibi hissettim. Çok teşekkür ederim tekrar hepinize başta sen olmak üzere.”

