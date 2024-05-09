Empati'ye konuk olan Giray Altınok: İşini iyi yapma tutkusu olan biriyim

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu oyuncu Giray Altınok oldu.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Giray ile ilk kez Ölümlü Dünya 2’de birlikte oynadık. Ansamble dediğimiz ekip işi işler yani ortak bir mizah anlayışını, ortak bir artistik anlayışı paylaşan insanların oluşturduğu işler dışarıdan oyuncu geldiği zaman birazcık zorlar onu. Giray, Ölümlü Dünya 1’i yapmış bir ekibin arasına geldiği gün biz sanki projeyi o yapmış da bizi çağırmış kadar rahat ve tatlıydı, uyumluydu ve çok verimliydi. Çok eğlendik birlikte ve biz Giray'a bayıldık. Bundan sonra o da eğer öyle bir ekipten bahsedilecekse onun en önemli parçalarından biri olacak, çok güzel bir deneyimdi. Sence nasıldı? Şimdi bahsetmiş olmamız da iyi çünkü bir platformda yayınlanmaya başladı” sorusuna Giray Altınok şu yanıtı verdi:
“Benim için hakikaten çok severek izlediğim bir işin ikinci versiyonunda yer almak tabii ki oyuncu olarak çok mutlu eden bir şeydi ama insan olarak da hakikaten söylemiştim daha önceden bir aileye dahil olduğumu hissettim film dışında da. Çok korkarak geldim ister istemez. Çünkü harika bir ekip var içeride uyum sağlar mıyım sağlamaz mıyım diye, o kadar kolaylaştırdınız ki yani bir oyuncunun bir oyuncuya yapabileceği en büyük kıyak aslında onu alıp bir işte oynatmak ya da onun bir işte oynamasına aracı olmak değil geldiği yerde ona bir evmiş gibi sahip çıkabilmek bence ve siz bütün ekip bunu yaptınız. Ben de hakikaten ‘bu ilk filmde oynadım mı ben?’ falan gibi hissettim. Çok teşekkür ederim tekrar hepinize başta sen olmak üzere.”
“İLK ŞİİRİMİ BABAMA YAZDIM”
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Senin şiire düşkün olduğunu biliyorum. Şiir ne ifade ediyor senin için?” sorusuna Giray Altınok, “Ben okuma yazmayı 5-6 yaşlarındayken söktüm. Yazma serüvenim şiirle başladı. İlk şiirimi babama yazdım. Şiirin bir konu üzerinde böyle insanları etkileyici kafiyelerle, dörtlüklerle yazıldığında insanlara istediğini yaptırabildiğimi fark ettim. Yola çıkışımda bavulumdu şiir” yanıtını verdi.
“İŞİNİ İYİ YAPMA TUTKUSU OLAN BİR İNSANIM”
Ahmet Mümtaz Taylan’ın "Tutkuların var mı?” sorusuna Giray Altınok, şu yanıtı verdi:
“Kaybedeceğim tutkulardan uzak durmaya çalıştım. Tutkuyu çok sağlam bir duygu olarak buluyorum. Ben işini iyi yapma tutkusu olan bir insanım. Aslında benim tutkum çok insan harcamaya yönelik bir tutku yani bu uğurda çok fazla insandan vazgeçebiliyor olman lazım, kalp kırıyor olman lazım çünkü ‘Bir dakika abiciğim işin iyi olması önemli seni de harcarım, seni de harcarım’ diyebileceğim bir tutku. Ben insan kazanarak bunu yapabilen nadir insanlardan olduğumu düşünüyorum çünkü buna hayatım boyunca çok özen gösterdim.”
“BİLGİSİZLİK BENİM KAMBURUMDU”
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Senin bu işe başlarken kamburların oldu mu?” sorusuna Giray Altınok “Ben bu işe başlarken kimseyi tanımıyordum. İstanbula geldiğimde hadi buradan başla böyle başlanıyor bu işlere beni yola sokacak biri yoktu. Aslında bilgisizlik benim kamburumdu” yanıtını verdi.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Senin gibi bir deli nasıl bir evde yetişti?” sorusuna Giray Altınok, “Evi çok kurcalayan biriydim. Çok yalnız kaldığım süreler oluyordu. 7-8 yaşımda kendime yumurta haşlayıp, kahvaltı hazırlıyordum, bir çocuk için çok tehlikeli yaşlar. Korkunç derecede meraklıydım. Dolapların üstüne, altlarına, içlerine bakardım ‘ne var orada’ diye ne olabilir ki yani hiçbir şey. Futbola çok meraklıydım, iyi bir sol ayağım vardı. Kariyerimde futboldan ilerler diye düşündüm sonra antrenman hayatı, o disiplin bana göre değildi. Çünkü bir yerde bir mesleğin biteceğini bilmek bana bir dakika nasıl olacak şimdi dedirtti. '37-38 yaşından sonra ne yapacağım?' dedim. Benim başka ve uzun vadede istediğim zaman dönebileceği bir iş yapmam lazım. Yazarlığı oyunculuktan öne koydum. O dünyayı kurmak önceliğim. Orada bir şey oynamak başka bir antrenman” yanıtını verdi.
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