Eşine poz verdi: Berkin Gökbudak'ın gözünden Aslı Enver

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alan Aslı Enver, eşiyle Brüksel'e gitti. Ünlü oyuncu, Gökbudak'a verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
EŞİYLE BRÜKSEL'E GİTTİ
Paylaşımına "Hayat kısa, daha çok Belçika Çikolatası yiyin" notunu düşen Aslı Enver'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Berkin Gökbudak ise "Avrupa kapılarına dayandı sevgilim" yorumunu yaptı.
"ÖNÜMÜZDE NİCE MUTLU YILLAR OLSUN"
Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutlamıştı. Enver, Berkin Gökbudak'a "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum Berkin Gökbudak önümüzde nice mutlu yıllar olsun… takım arkadaşım" diye seslenmişti.
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