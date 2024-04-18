Eşine poz verdi: Berkin Gökbudak'ın gözünden Aslı Enver

EŞİYLE BRÜKSEL'E GİTTİ

Paylaşımına "Hayat kısa, daha çok Belçika Çikolatası yiyin" notunu düşen Aslı Enver'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.



Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Berkin Gökbudak ise "Avrupa kapılarına dayandı sevgilim" yorumunu yaptı.