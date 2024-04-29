Estetik operasyon geçiren Cenk Eren: Nazar değdirdiniz

Geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı olan şarkıcı Cenk Eren, bu kez gözündeki rahatsızlık sebebiyle bıçak altına yatacağını duyurdu.

Estetik operasyon geçiren Cenk Eren: Nazar değdirdiniz

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz mart ayında li kervanına katılmıştı. Yüz gerdirme ameliyatı olan Eren, son halini sosyal medya hesabından "Nasıl olmuş? Artık sakal ve bıyık yok. Filtre de yok" notuyla paylaşmıştı.

58 yaşındaki ünlü ismin son hali günlerce konuşulmuştu. Cenk Eren, operasyondan günler sonra yeniden ameliyat olacağını duyurdu.

Estetik operasyon geçiren Cenk Eren: Nazar değdirdiniz - 1

"SAĞ GÖZÜMDE RETİNA YIRTILMASI OLDU"

Gözünde bir rahatsızlık olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla" dedi.

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