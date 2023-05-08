Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi

Oyuncu Ezgi Mola (40) ile dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı (38) bugün evlendi. Çift, aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

Maçka'da bir otelde düzenlenen ve 14 davetlinin katıldığı nikah töreninde Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.