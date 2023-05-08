Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi

Ezgi Mola, dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün dünyaevine girdi. Ünlü çift, nikah sonrası ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi

Oyuncu (40) ile dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı (38) bugün evlendi. Çift, aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

Maçka'da bir otelde düzenlenen ve 14 davetlinin katıldığı nikah töreninde Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi - 1

MUTLULUK POZU VERDİLER

Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, mutlu günlerinden ilk kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü çifte çok sayıda beğeni ve "Tebrikler", "Mutluluklar", "Harika görünüyorsunuz" gibi yorumlar geldi.

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