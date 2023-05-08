Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor

Ünlü oyuncu Ezgi Mola (40) ile dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı (38) bugün evleniyor. Çift, aile arasında gerçekleşecek bir törenle dünyaevine girecek.



Corona virüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.

Mola ve Aksakallı'nın sade nikah törenine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişinin katılacağı öğrenildi.