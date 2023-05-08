Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor

Ezgi Mola, dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturuyor. Törene sadece 14 kişi davetli.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor

Ünlü oyuncu (40) ile dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı (38) bugün evleniyor. Çift, aile arasında gerçekleşecek bir törenle dünyaevine girecek.

Corona virüs salgınından önce hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle planlarını ertelemişti.

Mola ve Aksakallı'nın sade nikah törenine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişinin katılacağı öğrenildi. 

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor - 1

Çiftin nikah şahitliğini; eski futbolcu Sinan Engin, Aksakallı'nın yakın arkadaşı olan işletmeci Oğulcan Engin ve Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan yapacak.

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