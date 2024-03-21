Ezgi Mola: Kırk yılda bir çocuğum olmuş bunu kaçıramam

Geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Ezgi Mola, şimdilerde tüm vaktini oğuyla geçiyor. Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Mola, bakıcı fikrine sıcak bakmadığını belirtti.

Ezgi Mola: Kırk yılda bir çocuğum olmuş bunu kaçıramam

Oyuncu , yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, 23 Kasım akşamı oğluna kavuşmuştu.

Ezgi Mola: Kırk yılda bir çocuğum olmuş bunu kaçıramam - 1

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, Kuruçeşme'de görüntülendi.

Ezgi Mola: Kırk yılda bir çocuğum olmuş bunu kaçıramam - 2

"BAKICI OLSUN İSTEMİYORUM"

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; muhabirlerle sohbet eden Ezgi Mola, bakıcı istemediğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Bakıcı olsun da pek istemiyorum aslında... Çünkü benim gibi bakabilir mi, benim kadar bakabilir mi? Buna inanmıyorum. Yani bu zamanlarını bir kez yaşıyoruz. Bir de kırk yılda bir çocuğum olmuş. Bu anı kaçıramam. Kalabalık da bir aile severim ben... 'Ay ne güzel' derim kalabalık bir aile görünce... Hep beraber bizimle büyümesi bence daha iyi özellikle şu sıralar" dedi.

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