Ezgi Mola: Kırk yılda bir çocuğum olmuş bunu kaçıramam

"BAKICI OLSUN İSTEMİYORUM"

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; muhabirlerle sohbet eden Ezgi Mola, bakıcı istemediğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Bakıcı olsun da pek istemiyorum aslında... Çünkü benim gibi bakabilir mi, benim kadar bakabilir mi? Buna inanmıyorum. Yani bu zamanlarını bir kez yaşıyoruz. Bir de kırk yılda bir çocuğum olmuş. Bu anı kaçıramam. Kalabalık da bir aile severim ben... 'Ay ne güzel' derim kalabalık bir aile görünce... Hep beraber bizimle büyümesi bence daha iyi özellikle şu sıralar" dedi.