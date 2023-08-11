Ezgi Mola ve Gupse Özay'dan Ebru Gündeş'e kulis ziyareti

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturan Ezgi Mola, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğini açıklamıştı.
Şimdilerde 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu, her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Gündeş konserine yakın dostu Gupse Özay ile giden Ezgi Mola, kuliste çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, paylaşımına "Bu gece uzun olacak" notunu düştü.
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