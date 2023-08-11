Ezgi Mola ve Gupse Özay'dan Ebru Gündeş'e kulis ziyareti

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturan Ezgi Mola, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğini açıklamıştı.

Şimdilerde 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu, her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Gündeş konserine yakın dostu Gupse Özay ile giden Ezgi Mola, kuliste çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.