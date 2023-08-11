Ezgi Mola ve Gupse Özay'dan Ebru Gündeş'e kulis ziyareti

Her fırsatta Ebru Gündeş'e olan hayranlığını dile getiren oyuncu Ezgi Mola, yakın arkadaşı Gupse Özay ile birlikte ünlü sanatçıyı dinlemeye gitti.

Ezgi Mola ve Gupse Özay'dan Ebru Gündeş'e kulis ziyareti

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturan , evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğini açıklamıştı.

Şimdilerde 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu, her fırsatta hayranlığını dile getirdiği 'i dinlemeye gitti. Gündeş konserine yakın dostu Gupse Özay ile giden Ezgi Mola, kuliste çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Mola ve Gupse Özay'dan Ebru Gündeş'e kulis ziyareti - 1

Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, paylaşımına "Bu gece uzun olacak" notunu düştü.

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