Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturan Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ezgi Mola anne olacağını açıkladı.

Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi

- Mustafa Aksakallı çiftinden bebek haberi geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mola, bebek sorusuna verdiği "İstedim oldu." yanıtıyla hamile olduğunu duyurdu. Haberin çok yeni olduğunu söyleyen Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu." dedi.

Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi - 1

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Ezgi Mola (40) ile dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı (38) 8 Mayıs 2023 tarihinde nikah masasına oturmuştu.

Maçka'da bir otelde düzenlenen ve 14 davetlinin katıldığı nikah töreninde Ezgi Mola'nın nikah şahitliğini Enis Arıkan, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlenmişti. 

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