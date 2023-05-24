Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi

Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı çiftinden bebek haberi geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mola, bebek sorusuna verdiği "İstedim oldu." yanıtıyla hamile olduğunu duyurdu. Haberin çok yeni olduğunu söyleyen Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu." dedi.



SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER Ezgi Mola (40) ile dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı (38) 8 Mayıs 2023 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Maçka'da bir otelde düzenlenen ve 14 davetlinin katıldığı nikah töreninde Ezgi Mola'nın nikah şahitliğini Enis Arıkan, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlenmişti.