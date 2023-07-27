Ezgi Mola'dan karnı burnunda tatil pozları

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.
Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. "İstedim oldu" diyen Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.
ERKEK BEBEK GELİYOR
İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin, Enis Arıkan'ın düzenlediği partiyle erkek bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.
BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ
Oğlunu kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, son paylaşımıyla büyüyen karnını gözler önüne serdi.
Ünlü ismin "Merhaba" notuyla yayınladığı karelere kısa sürede binlerce beğeni ve "Ne ara o kadar oldu karnın?", "Maşallah" ve "Ne güzel bir anne oldun" gibi yorumlar geldi.
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