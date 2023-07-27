Ezgi Mola'dan karnı burnunda tatil pozları

Dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız dünyaevine giren ve şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan Ezgi Mola, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.

Ezgi Mola'dan karnı burnunda tatil pozları

Oyuncu , uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. "İstedim oldu" diyen Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Ezgi Mola'dan karnı burnunda tatil pozları - 1

ERKEK BEBEK GELİYOR

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin, Enis Arıkan'ın düzenlediği partiyle erkek bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.

Ezgi Mola'dan karnı burnunda tatil pozları - 2

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, son paylaşımıyla büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Ünlü ismin "Merhaba" notuyla yayınladığı karelere kısa sürede binlerce beğeni ve "Ne ara o kadar oldu karnın?", "Maşallah" ve "Ne güzel bir anne oldun" gibi yorumlar geldi.

MAGAZİN HABERLERİ

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