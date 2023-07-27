Ezgi Mola'dan karnı burnunda tatil pozları

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, son paylaşımıyla büyüyen karnını gözler önüne serdi.



Ünlü ismin "Merhaba" notuyla yayınladığı karelere kısa sürede binlerce beğeni ve "Ne ara o kadar oldu karnın?", "Maşallah" ve "Ne güzel bir anne oldun" gibi yorumlar geldi.