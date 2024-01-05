Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni kareler: Ben sizin yerinize severim

23 Kasım akşamı oğlunu dünyaya getiren Ezgi Mola, şimdilerde ilk kez anne olmanın keyfini yaşıyor. Oğluyla ilgilenen Mola, Can ile yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni kareler: Ben sizin yerinize severim

Oyuncu , yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, 23 Kasım akşamı oğluna kavuşmuştu.

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola'dan bebeğiyle yeni kareler geldi.

Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni kareler: Ben sizin yerinize severim - 1

"BU GECE DE AŞKA DÜŞTÜK"

Ünlü oyuncu, oğlu kucağındayken çektiği kareye "Ben sizin yerinize severim" notunu düşerken; Can'ın ayağını öptüğü fotoğrafta da "Bu gece de aşka düştük" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni kareler: Ben sizin yerinize severim - 2

EŞİ VE OĞLUNU FOTOĞRAFLADI

Öte yandan Ezgi Mola, geçtiğimiz haftalarda oğlu kucağındayken eşi Mustafa Aksakallı'ya poz vermişti. Aksakallı, eşi ve oğlunun pozuna kalp emojisi ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi ihmal etmemişti.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...