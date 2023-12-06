Ezgi Mola'dan oğluyla ilk fotoğraf

Oyuncu Ezgi Mola, geçen ay dünyaya gelen oğlu Can'ın doktor kontrolünden karesini ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Mola'dan oğluyla ilk fotoğraf

Bir süredir ekranlardan uzak olan , yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, 23 Kasım akşamı oğullarına kavuşmuştu.

OĞLUYLA İLK POZ

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola'dan bebeğiyle ilk paylaşım geldi.

Ezgi Mola'dan oğluyla ilk fotoğraf - 1

"KONTROL GÜNÜ"

Minik oğlunu doktor kontrolüne götüren ünlü oyuncu, o anlarda çekilen fotoğrafını "Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü" notuyla paylaştı.

Ezgi Mola'dan oğluyla ilk fotoğraf - 2

HAMİLELİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Ezgi Mola, bebek beklediğini “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” sözleriyle açıklamıştı.

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