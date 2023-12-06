Ezgi Mola'dan oğluyla ilk fotoğraf

HAMİLELİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU



Ezgi Mola, bebek beklediğini “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” sözleriyle açıklamıştı.