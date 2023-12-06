Ezgi Mola'dan oğluyla ilk fotoğraf

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.
Hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, 23 Kasım akşamı oğullarına kavuşmuştu.
OĞLUYLA İLK POZ
İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola'dan bebeğiyle ilk paylaşım geldi.
"KONTROL GÜNÜ"
Minik oğlunu doktor kontrolüne götüren ünlü oyuncu, o anlarda çekilen fotoğrafını "Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü" notuyla paylaştı.
HAMİLELİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Ezgi Mola, bebek beklediğini “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” sözleriyle açıklamıştı.
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