Fahriye Evcen: Bana çocuk bakmak kolay geliyor

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile yaklaşık iki ay önce oğlu Kerem'i dünyaya getirerek ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Fahriye Evcen, annelik üzerine konuştu.
"BANA ÇOCUK BAKMAK KOLAY GELİYOR"
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, Etiler'de görüntülenen Evcen, çocukları ve iş hayatıyla alakalı, "Bebeğimiz doğalı iki ay oldu henüz. O yüzden yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapacağım. Şimdi çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.