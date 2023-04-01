Fahriye Evcen: Bana çocuk bakmak kolay geliyor

"BANA ÇOCUK BAKMAK KOLAY GELİYOR"



Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, Etiler'de görüntülenen Evcen, çocukları ve iş hayatıyla alakalı, "Bebeğimiz doğalı iki ay oldu henüz. O yüzden yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapacağım. Şimdi çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

