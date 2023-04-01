Fahriye Evcen: Bana çocuk bakmak kolay geliyor

Burak Özçivit ile iki çocuk sahibi olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, "Bana çocuk bakmak kolay geliyor" dedi.

Fahriye Evcen: Bana çocuk bakmak kolay geliyor

Kendisi gibi oyuncu ile yaklaşık iki ay önce oğlu Kerem'i dünyaya getirerek ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan , annelik üzerine konuştu.

Fahriye Evcen: Bana çocuk bakmak kolay geliyor - 1

"BANA ÇOCUK BAKMAK KOLAY GELİYOR"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, Etiler'de görüntülenen Evcen, çocukları ve iş hayatıyla alakalı, "Bebeğimiz doğalı iki ay oldu henüz. O yüzden yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapacağım. Şimdi çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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