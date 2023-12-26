Fahriye Evcen'den İsviçre pozları

"Çalıkuşu" dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in mutlu evliliği 2017 yılından bu yana devam ediyor.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak 2023'te yaşamıştı.