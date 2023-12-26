Fahriye Evcen'den İsviçre pozları

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim, son olarak İsviçre'de verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen'den İsviçre pozları

"Çalıkuşu" dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ile Burak Özçivit'in mutlu evliliği 2017 yılından bu yana devam ediyor.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak 2023'te yaşamıştı.

Fahriye Evcen'den İsviçre pozları - 1

İSVİÇRE'DEN PAYLAŞTI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve oğullarıyla ilgilenen Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Fahriye Evcen'den İsviçre pozları - 2

Ünlü oyuncu, son olarak İsviçre'de objektif karşısına geçti. Evcen'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Çok güzelsin", "Harikasın" gibi yorumlar geldi.

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