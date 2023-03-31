Fatih Ürek'ten "Kıvanç Tatlıtuğ" itirafı: Oyuncu olacağını söyledim

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fatih Ürek, bugün "2. Sayfa" programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, programda Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bir itirafta bulundu.



Fatih Ürek, Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğa başlamasının sebeplerinden birinin kendisi olduğunu anlattı.



"OYUNCULUĞA BEN BAŞLATTIM"



Ünlü isim, "Oyunculuğa başlamasının sebeplerinden biriyim. Fransa'dan dönmüştü. Karşılaştık, 'Ne yapacağım ben?' dedi. 'Oyuncu olacaksın' dedim. Onu Ekrem Bora'yla tanıştırdım. Sonra Gümüş dizisini çektiler" ifadelerini kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolde olduğu Aile dizisinin afişi çıktı Haberi Görüntüle Şimdilerde "Aile" dizisinde boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk serüvenine "Gümüş" dizisiyle başlamıştı.