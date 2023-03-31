Fatih Ürek'ten "Kıvanç Tatlıtuğ" itirafı: Oyuncu olacağını söyledim

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 31 Mart Cuma günü "2. Sayfa" programına katıldı. Ürek, programda Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğa başlama sebebinin kendisi olduğunu anlattı.

Fatih Ürek'ten "Kıvanç Tatlıtuğ" itirafı: Oyuncu olacağını söyledim

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fatih Ürek, bugün "2. Sayfa" programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, programda hakkında bir itirafta bulundu.

Fatih Ürek, Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğa başlamasının sebeplerinden birinin kendisi olduğunu anlattı.

Fatih Ürek'ten "Kıvanç Tatlıtuğ" itirafı: Oyuncu olacağını söyledim - 1

"OYUNCULUĞA BEN BAŞLATTIM"

Ünlü isim, "Oyunculuğa başlamasının sebeplerinden biriyim. Fransa'dan dönmüştü. Karşılaştık, 'Ne yapacağım ben?' dedi. 'Oyuncu olacaksın' dedim. Onu Ekrem Bora'yla tanıştırdım. Sonra Gümüş dizisini çektiler" ifadelerini kullandı.

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Şimdilerde "Aile" dizisinde boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk serüvenine "Gümüş" dizisiyle başlamıştı.

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