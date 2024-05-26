Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında? (Fatma Karanfil'in hayat hikayesi)

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.



LCC'de eğitim alan sanatçı, 1968'de Ses dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı. 1975'te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan sanatçı; 1976 - 1980 yılları döneminde Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti. 1984'te ikinci kez evlendi. Göğüs kanserine yakalanıp atlattıktan sonra, 2001'de yeniden sahnelere döndü.

Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarından "Keloğlan'da "Fatma"karakterini canlandıran Karanfil, son olarak "Aşk-ı Memnu" dizisindeki "Şayeste" rolüyle hafızalara kazındı.