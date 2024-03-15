Fazıl Say'dan piyanist Aribert Reimann paylaşımı: Çağımızın en önemli bestecilerinden biriydi

Alman modern batı müziği ve opera bestecisi piyanisti Aribert Reimann 88 yaşında hayatını kaybetti. Fazıl Say da Reimann'ın ölümü sonrası üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Fazıl Say'dan piyanist Aribert Reimann paylaşımı: Çağımızın en önemli bestecilerinden biriydi

Shakespeaere'in "Lear" oyunu ve Franz Kafka'nın "Das Schloss" (The Castle) eserlerinin opera besteleriyle tanınan opera bestecisi piyanisti ve müzik öğretmeni Aribert Reimann, 88 yaşında hayata veda etti.

Piyanist da Aribert Reimann'ın vefatı ardından üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.

"ESERLERİYLE HER ZAMAN YAŞAYACAKTIR"

Fazıl Say, paylaşımında "Aribert Reimann’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Çağımızın en önemli bestecilerinden biriydi. Benim için çok özel ve ayrı bir yeri vardı. 1985'te Almanya’dan müzisyenler Ankara’yı ziyaret etmişti, Reimann ve Levine, genç yetenekleri dinlemişlerdi. Beni de, tüm hayatımı değiştiren gündür. Sonrasında, burs mektupları yazdılar, 4 yıllık DAAD bursuyla tüm eğitimime, sanat hayatımın başlangıcına daha küçük yaşlardayken büyük destek oldular. Yeri dolmaz, ne kadar müteşekkir olsam azdır, benzersiz bir iyiliktir bana verdikleri. Reimann çok duyarlı eserleri önemli büyük operaları, nefis oda müziği eserleri olan bir bestecidir, eserleriyle her zaman yaşayacaktır. Işıklar içinde uyusun. Müzik camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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