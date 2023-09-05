Gigi Hadid: Kızım babasıyla iken çalışabiliyorum

Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Gigi Hadid ile Zayn Malik, altı yıllık birlikteliklerini 2021'de bitirmişti. İngiliz şarkıcının, Hadid'in annesi Yolanda Hadid’i kolundan tutup sarsarak tartakladığı ve Zayn Malik'in Hadid'e ağza alınmayacak küfürler ettiği iddia edilmişti.
Yaşananların ardından Yolanda Hadid, Malik'ten şikayetçi olmuş ve ünlü şarkıcı, uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası almıştı. Yaşanan hadiseden ötürü ilişkileri sonlanan ikilinin Khai adında bir kızı bulunuyor.
28 yaşındaki model Porter dergisinde Malik ile nasıl ebeveynlik yaptıklarına dair açıklamalarda bulundu.
Hadid "Eğer bir ebeveynseniz daha mantıklı kararlar vermelisiniz çünkü şimdi gerçekten de eskiden sahip olduğum zamanın yarısına sahibim. Kızım babasıyla birlikte olduğu zamanlarda çalışabiliyorum. Çünkü sahip olduğum zaman bu kadar. Bu nedenle seçtiğim işler gerçekten tatmin edici olmalı" dedi.
İLK KEZ KONUŞTU
Zayn Malik, Alex Cooper ile birlikte katıldığı Call Her Daddy adlı podcast yayınında Yolanda Hadid ile yaşadığı kavga hakkında ilk kez konuşmuştu. Yaşananları aile meselesi olarak tanımlayan Malik, "Bu konuda bence tam da olması gerektiği gibi davrandım. İnsanlar internet ortamında konuşuyorsa ben buna dahil olmam. Benim için en değerli şey zaman ve ben bunu kendimi savunmaya harcamak istemiyorum" dedi.
"Konunun daha fazla ilgi çekmesini ve kızımla ilgili daha fazla negatif durumlar yaratılmasını istemedim" diyen Zayn Malik, sözlerini "Aile içinde olan şeylerin aile içinde kalmasını tercih ederim" diye noktaladı.
"KIZIMA İYİ ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Zayn Malik, aynı röportajda nasıl bir baba olmak istediğini de anlatmış ve "Kızım olduğundan beri aklımdaki esas mevzu, ona iyi bir örnek olmaya çalışmak" demişti.
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