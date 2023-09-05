Gigi Hadid: Kızım babasıyla iken çalışabiliyorum

İLK KEZ KONUŞTU

Zayn Malik, Alex Cooper ile birlikte katıldığı Call Her Daddy adlı podcast yayınında Yolanda Hadid ile yaşadığı kavga hakkında ilk kez konuşmuştu. Yaşananları aile meselesi olarak tanımlayan Malik, "Bu konuda bence tam da olması gerektiği gibi davrandım. İnsanlar internet ortamında konuşuyorsa ben buna dahil olmam. Benim için en değerli şey zaman ve ben bunu kendimi savunmaya harcamak istemiyorum" dedi.



"Konunun daha fazla ilgi çekmesini ve kızımla ilgili daha fazla negatif durumlar yaratılmasını istemedim" diyen Zayn Malik, sözlerini "Aile içinde olan şeylerin aile içinde kalmasını tercih ederim" diye noktaladı.



"KIZIMA İYİ ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"



Zayn Malik, aynı röportajda nasıl bir baba olmak istediğini de anlatmış ve "Kızım olduğundan beri aklımdaki esas mevzu, ona iyi bir örnek olmaya çalışmak" demişti.