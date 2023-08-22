Goran Bregovic'in konser için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi

Moldova'da düzenlenen "Gustar Müzik Festivali"nin organizatörlerince yapılan yazılı açıklamada, konser için başkent Kişinev'e gelen Goran Bregovic'in, sınır polisince ülkeye girişine izin verilmediği bildirildi.



Festivale ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bregovic'in şu sözlerine yer verildi:



"Sevgili Moldovalı dostlarım! Bugün Gustar Müzik Festivali'nde sahne alamadığımız için çok özür dilerim. Kişinev havaalanında herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Moldova'ya girişimize izin verilmemesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı."



"UKRAYNALILARIN MEZARLARI ÜZERİNDE DANS ETMEK GİBİDİR"



Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersekli Sırp-Hırvat besteci, gitarist ve şarkıcı Bregovic'in ülkeye girişine izin verilmediğini doğruladı.



Alaiba, paylaşımına, yerel bir fotoğraf sanatçısının kullandığı, "Bugün Goran Bregovic'in müziğiyle dans etmek, Rus saldırganlığı sonucunda ölen tüm Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir" ifadesini ekledi.



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