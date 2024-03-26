Gül Sunal'dan Kadir İnanır'a: Dualarımız onunla

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, birkaç gün önce Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı bir şekilde hastanede getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ve doktoru tarafından yapılan açıklamada "Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır" denilmişti.