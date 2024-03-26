Gül Sunal'dan Kadir İnanır'a: Dualarımız onunla

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da sosyal medya üzerinden İnanır için iyi dileklerde bulundu.

Gül Sunal'dan Kadir İnanır'a: Dualarımız onunla

Türk sinemasının usta oyuncularından , birkaç gün önce Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı bir şekilde hastanede getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ve doktoru tarafından yapılan açıklamada "Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır" denilmişti.

Gül Sunal'dan Kadir İnanır'a: Dualarımız onunla - 1

"KADİR İNANIR'DAN GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ"

Yaşananların ardından merhum sanatçı 'ın eşi Gül Sunal da İnanır'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sunal, "Sevgili vefakar dostumuz Kadir İnanır’dan güzel haber bekliyoruz. Bütün iyi dileklerimiz, dualarımız onunla"ifadelerini kullandı.

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