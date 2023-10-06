Gülşen sosyal medya hesabından herkesi sildi

Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın başlattığı sosyal medya akımına Gülşen de dahil oldu. Instagram hesabından eşi ve oğlu dışında herkesi silen Sayan, sosyal medya ekibinin yaptığını söylemişti.

TEK KALEMDE SİLDİ

Giydiği kıyafetler ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Gülşen de aynı sosyal medya ekibiyle çalışmaya başladı. Ünlü şarkıcı, eşi dahil herkesi tek kalemde sildi.