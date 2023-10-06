Gülşen sosyal medya hesabından herkesi sildi

Sosyal medya ekibini değiştiren Gülşen, son hamlesiyle şaşırttı. Ünlü şarkıcı, eşi Ozan Çolakoğlu dahil herkesi takipten çıkardı.

Gülşen sosyal medya hesabından herkesi sildi

Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın başlattığı akımına de dahil oldu. Instagram hesabından eşi ve oğlu dışında herkesi silen Sayan, sosyal medya ekibinin yaptığını söylemişti.

TEK KALEMDE SİLDİ

Giydiği kıyafetler ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Gülşen de aynı sosyal medya ekibiyle çalışmaya başladı. Ünlü şarkıcı, eşi dahil herkesi tek kalemde sildi.

Gülşen sosyal medya hesabından herkesi sildi - 1

TARZI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Gülşen'in son sahnesinde giydiği pantolon, sosyal medyada gündem oldu. Kalçasındaki çilek dövmesiyle de adından söz ettiren ünlü isim, takipçilerini ikiye böldü.

Gülşen sosyal medya hesabından herkesi sildi - 2

Bazıları Gülşen'in tarzını çok cesur bulurken bazıları da pantolonun modeline anlam veremediğini söyledi.

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