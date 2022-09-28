Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davasının tarihi belli oldu.



İkili 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi’nde boşanacak.



Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Dinçerler’in protokol yapılırken tek isteği olan annesinin taktığı set ve yüzüğü geri alma talebi de sonuç vermedi. Takıların tamamının Hadise'de kalacağı öğrenildi.



Her iki tarafa da davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, "sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği" açıklaması yapılmasını da kararlaştırdı.