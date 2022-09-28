Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tarihi belli oldu

Dört ay önce Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi’nde boşanacak.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tarihi belli oldu

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Mehmet Dinçerler ile boşanma aşamasında olan Hadise sahnede yüzüğünü fırlattı

Mehmet Dinçerler ile boşanma aşamasında olan Hadise sahnede yüzüğünü fırlattı

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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davasının tarihi belli oldu.

İkili 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi’nde boşanacak.

Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Dinçerler’in protokol yapılırken tek isteği olan annesinin taktığı set ve yüzüğü geri alma talebi de sonuç vermedi. Takıların tamamının Hadise'de kalacağı öğrenildi.

Her iki tarafa da davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, "sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği" açıklaması yapılmasını da kararlaştırdı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tarihi belli oldu - 1

NE OLMUŞTU?

Hadise dilekçesinde Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını iddia etmişti.

Hadise, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını öne sürmüştü.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" demişti.

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