Hakan Sabancı ile İtalya'da: Hande Erçel'den yeni pozlar

Aşkları doludizgin devam eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, kısa bir süre önce İtalya'ya tatile çıkmıştı.
Önceki gün Portofino'da tekne turuna çıkan ünlü çiftten Hande Erçel, güvertede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. İkiliye yakın arkadaşı Mihre Mutlu da eşlik etti.
EL ELE POZ VERDİ
Hande Erçel, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da sevgilisi Hakan Sabancı'nın yüzünü göstermeden el ele fotoğraflarını paylaştı.
SOSYAL MEDYA HAMLESİ GELDİ
Öte yandan daha önce Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan beklenen hamle geldi. İkili, Instagram'da takipleşmeye başladı.
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