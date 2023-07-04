Hakan Sabancı ile İtalya'da: Hande Erçel'den yeni pozlar

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle İtalya'ya gitmişti. Tatilleri devam eden ikiliden ünlü oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Hakan Sabancı ile İtalya'da: Hande Erçel'den yeni pozlar

Aşkları doludizgin devam eden ile , kısa bir süre önce İtalya'ya tatile çıkmıştı.

Önceki gün  Portofino'da tekne turuna çıkan ünlü çiftten Hande Erçel, güvertede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. İkiliye yakın arkadaşı Mihre Mutlu da eşlik etti.

Hakan Sabancı ile İtalya'da: Hande Erçel'den yeni pozlar - 1

EL ELE POZ VERDİ

Hande Erçel, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da sevgilisi Hakan Sabancı'nın yüzünü göstermeden el ele fotoğraflarını paylaştı.

İlk kez paylaştılar: Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk pozları

İlk kez paylaştılar: Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk pozları

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SOSYAL MEDYA HAMLESİ GELDİ

Öte yandan daha önce Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan beklenen hamle geldi. İkili, Instagram'da takipleşmeye başladı.

Hakan Sabancı ile İtalya'da: Hande Erçel'den yeni pozlar - 2

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