Haluk Levent: İnsan hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke

Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent, Twitter hesabından depremle ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.

Enkaz altında kalan kişilerin tespit edilmesi için harekete geçen Haluk Levent, paylaşımında "Haydi, uyu' demek kolay. Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var, anneler-babalar var. Olmuyor işte, uyuyamıyorsun. İnsan ne olmak ister? Hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke... Tek tek enkazların üzerini açsam..." ifadelerini kullandı.

“Hadi uyu “ demek kolay.

Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var anneler babalar var.

Olmuyor işte uyuyamıyorsun.



İnsan ne olmak ister?

Hiç kepçe olmak ister mi?

Şu an olsam keşke.

Tek tek enkazların üzerini açsam — Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023

"ŞU ANDA İNSANLAR CAN ÇEKİŞİYOR"

Deprem bölgesine giden Levent, dün yaptığı paylaşımda takipçilerini uyarmıştı. Levent, "Şu anda insanlar can çekişiyor. Arama kurtarma faaliyetleri çok yoğun. Artık sokak jargonu ile konuşacağım. Allah’ını, kitabını, Muhammed'ini seven varsa lütfen lütfen Valilik ve AFAD onayı almadan kamyonlara eşya yüklemeyin, yollamayın. Buralar felaket, lütfen..." ifadelerini kullanmıştı.

