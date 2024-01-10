Hande Erçel'den duygusal mesaj: Her an aklımda, her an kalbimdesin

Son dönemde Hakan Sabancı birlikteliğiyle gündeme gelen Hande Erçel, sosyal medya hesabında 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel hakkında duygusal bir mesaj yayınladı.

Erçel paylaşımına "Annem, her an aklımda, her an kalbimdesin. O güzel gözlerinin ışıltısına tutunup yaşıyorum bu hayatı. Bize öğrettiğin her şeyi, bize ve dünyaya verdiğin sevgiyi katlayıp büyütmeye çalışıyorum, gülüyorum senin gibi bol kahkahalar atıyorum. Senin kızın olmayı çok seviyorum, pudra kokulum. Yüzdüğün denizler sonsuz olsun..." notunu düştü