Hande Erçel'in anne özlemi: Pudra kokulum seni çok seviyorum

"HEP DİZİNİN DİBİNDE OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Öte yandan Hande Erçel, birkaç ay önce de annesiyle yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu ve hep dizinin dibinde olduğumu biliyorum. Seni çok özledim anneciğim..." notunu düşmüştü.