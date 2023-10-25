Hande Erçel'in anne özlemi: Pudra kokulum seni çok seviyorum

Son dönemde hem oyunculuk performansı hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.
"İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN"
Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel'i doğum gününde unutmadı. Ünlü oyuncu, annesinin doğum günü pastasıyla dilek dilerken çekilen fotoğrafına şu notu düştü:
"İyi ki benim annemsin. Pudra kokulum seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum."
"HEP DİZİNİN DİBİNDE OLDUĞUMU BİLİYORUM"
Öte yandan Hande Erçel, birkaç ay önce de annesiyle yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu ve hep dizinin dibinde olduğumu biliyorum. Seni çok özledim anneciğim..." notunu düşmüştü.
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