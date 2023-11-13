Hande Soral'dan İsmail Demirci'ye: İyi ki doğdun sevgilim

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.
Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten İsmail Demirci, 13 Kasım'da 39 yaşına bastı. Hande Soral da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Eşiyle romantik bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Hande Soral, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" notunu düştü.
SORAL İLE DEMİRCİ'NİN TANIŞMA HİKAYESİ
Oyuncu İsmail Demirci Bodrum'da tatil yaparken Hande Soral da aynı yerde tatildeymiş. Demirci, Hande Soral'ın yanına giderek "Ateşiniz var mı?" diye sormuş. İsmail Demirci'yi tersleyen Hande Soral, "Bu çok kötü bir numara!" yanıtını vermiş. Demirci de bunun üzerine cebindeki 2 tane çakmağı çıkarmış ve tanışmak için başka bir numara bulamadığını ifade etmiş.
Tatilden birlikte dönen ikili, daha sonra da Alaçatı'da karşılaşmış. Hande Soral, İsmail Demirci'nin konakladığı otele tesadüf eseri rezervasyon yaptırmış. Tüm bu yaşananlar sonrası aşk yaşamaya başlayan çiftten Hande Soral, ilişkilerinin 3. gününde "İşte evleneceğim adam bu" demiş.
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