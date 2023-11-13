Hande Soral'dan İsmail Demirci'ye: İyi ki doğdun sevgilim

SORAL İLE DEMİRCİ'NİN TANIŞMA HİKAYESİ

Oyuncu İsmail Demirci Bodrum'da tatil yaparken Hande Soral da aynı yerde tatildeymiş. Demirci, Hande Soral'ın yanına giderek "Ateşiniz var mı?" diye sormuş. İsmail Demirci'yi tersleyen Hande Soral, "Bu çok kötü bir numara!" yanıtını vermiş. Demirci de bunun üzerine cebindeki 2 tane çakmağı çıkarmış ve tanışmak için başka bir numara bulamadığını ifade etmiş.

Tatilden birlikte dönen ikili, daha sonra da Alaçatı'da karşılaşmış. Hande Soral, İsmail Demirci'nin konakladığı otele tesadüf eseri rezervasyon yaptırmış. Tüm bu yaşananlar sonrası aşk yaşamaya başlayan çiftten Hande Soral, ilişkilerinin 3. gününde "İşte evleneceğim adam bu" demiş.