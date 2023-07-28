Hastaneye kaldırılan Madonna'dan dans videosu: Hareket edebildiğim için şanslıyım

"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, iyileşti. İyileşen 64 yaşındaki pop yıldızı, New York sokaklarından görüntülenmişti.
İkonik şarkıcı ilk kez videosunu paylaşarak hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
64 yaşındaki yıldız, "Vücumu hareket ettirebilmek ve biraz dans edebilmek beni dünyadaki en şanslı yıldız gibi hissettiriyor" dedi. "Luckiest Star" (En Şanslı Yıldız) şarkıcının Madonna adlı albümünün öne çıkan parçalarından.
Şarkıcı sözlerine "Tüm hayranlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Siz de benim şanslı yıldızlarım olmalısınız! Ve ilk albümümün 40. yılı kutlu olsun!" diyerek devam etti.
Şarkıcı, hastaneye kaldırılmasından bu yana sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmamıştı.
İLK AÇIKLAMASII
Hayranlarını korkutan Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımla takipçilerine son durumu hakkında bilgi vermişti. Sözlerine "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım" diyerek başlayan şarkıcı; şöyle devam etti:
"Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M."
DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ
Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kaysayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.
"Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.
Madonna'nın dünya turnesi de ertelenmişti.
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