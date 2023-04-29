Hazal Kaya: Hangimizden bu gen?

Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Kısa bir süre önce kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, kızıyla verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Kızının göğsünde uyuduğu anları paylaşan yıldız, "Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden bu gen?" sözleriyle eşi Ali Atay'a gönderme yaptı.

