Hazal Kaya: Çağatay Ulusoy’la yeniden birlikte oynamayı çok isterim

Eşi Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya 2 filminin galasına katılan Hazal Kaya, Farah Zeynep Abdullah ile Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı Bihter filmi hakkında konuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterini canlandıran Kaya, "Aşk-ı Memnu bir roman, biz günümüzde uyarlayıp dizisini yaptık. Onlar da bir dönem filmi çektiler. Çok boyutlu ve çok güzel bir hikaye Aşk-ı Memnu. Bundan sonra da tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olabilir, olacaktır. Herkese başarılar dilerim. Herkesin de ellerine sağlık. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok” dedi.