Hazal Kaya'dan 12 yıllık kedisi Leyla'ya veda: Sadece ağlıyorum

2019'da beri evli olduğu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin ardından geçtiğimiz mart ayında da Leyla Süreyya adını verdiği kızına kavuşarak, ikinci kez anne olmuştu.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, kedileri Leyla'nın ölümüyle büyük bir üzüntü yaşadı. Hazal Kaya, Leyla'nın fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
"12 YILLIK EV ARKADAŞIM"
nlü isim, üzüntüsünü "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m... Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağına, hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum..." sözleriyle ifade etti.
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