Hazal Kaya'dan 12 yıllık kedisi Leyla'ya veda: Sadece ağlıyorum

"12 YILLIK EV ARKADAŞIM"



nlü isim, üzüntüsünü "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m... Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağına, hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum..." sözleriyle ifade etti.

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