Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı: Yerimizden kalkamıyoruz

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden Kaya ile Atay, 43 gün önce ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, bebeğiyle yeni bir paylaşım yaptı.