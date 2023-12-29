İbo Show’da, İrem Derici'nin yerini Aleyna Tilki aldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici Star TV’de bir yılbaşı klasiği olan İbo Show’a konuk olacaktı. Ancak Derici, çekim günü fenalaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlere saatler kala Aleyna Tilki yılbaşı yayınına dahil edildi.

Çekim günü sabah çok erken saatlerde ateşlendiğini ve idrar yolları enfeksiyonu geçirdiğini belirten Derici "Sabah 5.00’te çok şiddetli bir sancı ile uyandım ama öyle böyle değil. Yerimden kalkamadım. 5 serum ve antibiyotiklerle ancak toparlandım. Yayına katılamamak o kadar içime oturdu ki; 3. yılım olacaktı İbo Show’da… Elbisem elimde kaldı… Sonra sağ olsun Aleyna o gün boşmuş, Aleyna gitti benim yerime… Seneye kısmetse…” dedi.