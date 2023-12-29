İbo Show’da, İrem Derici'nin yerini Aleyna Tilki aldı

Star TV'de yılbaşı akşamı ekranlara gelecek İbo Show’a konuk olmaya hazırlanan İrem Derici rahatsızlanınca yerine Aleyna Tilki programa katıldı.

İbo Show’da, İrem Derici'nin yerini Aleyna Tilki aldı

Ünlü şarkıcı Star TV’de bir yılbaşı klasiği olan ’a konuk olacaktı. Ancak Derici, çekim günü fenalaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlere saatler kala  yılbaşı yayınına dahil edildi.

Çekim günü sabah çok erken saatlerde ateşlendiğini ve idrar yolları enfeksiyonu geçirdiğini belirten Derici "Sabah 5.00’te çok şiddetli bir sancı ile uyandım ama öyle böyle değil. Yerimden kalkamadım. 5 serum ve antibiyotiklerle ancak toparlandım. Yayına katılamamak o kadar içime oturdu ki; 3. yılım olacaktı İbo Show’da… Elbisem elimde kaldı… Sonra sağ olsun Aleyna o gün boşmuş, Aleyna gitti benim yerime… Seneye kısmetse…” dedi.

İbo Show’da, İrem Derici'nin yerini Aleyna Tilki aldı - 1

İbo Show Yılbaşı Özel, birbirinden özel sürpriz konuklarıyla 31 Aralık Pazar 20.00'de Star TV'de.

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