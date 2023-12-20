İrem Altuğ: Kendimi çok yargıladığım bir kitap yazdım

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu İrem Altuğ'u konuk etti.

Son olarak"Yalı Çapkını" dizisinde "Sultan" karakterine hayat veren İrem Altuğ, Pati Çetesi ismini verdikleri dernekleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl 3. yılımıza gireceğiz. Sokak hayvanları adına bir şeyler yapan bir arkadaş grubuyduk ve derneğe dönüştürelim dedik. Biraz zormuş dernek kısmı çünkü çok çalışıyoruz, hepimizin kendi işleri var. Bir yandan da kurtardığımız hayvanlar var, kediler var köpekler var. Onların ameliyatları kısırlaştırılmaları, sahiplendirme kısmı çok sıkıntılı. Gidenler geri geliyor yani o kadar çok şey anlatabilirim ki ve çok kalbimiz kırılıyor. Çok yaşamını yitiren, elimizde yaşamını yitiren, minnoşlarımız bile oluyor ve yavaş yavaş biraz farklı bir boyuttan bakmaya başlıyoruz. Çünkü devam etmemiz gerekiyor ve hiç bitmeyen bir serüvenin 3. senesindeyiz bu aralık ayında ama tabii çok güzel şeyler yaptık, çok minnoşa dokunduk, sahiplendirdik hala devam ediyoruz. Şimdi derneği İstanbul'dan İzmir'e taşıdık, orada bir bahçemiz var sadece kedi köpekle de kalmadı. Arkadaşlarım sağ olsunlar o kadar tatlılar ki; atımız, keçimiz, eşeğimiz, hindimiz var. Arkadaşlarım maddi manevi herşeyi sağlayarak bütün minnoşlara bir şekilde bir yaşam alanı sağlıyorlar ve işte olabildiğince yuvalandırmaya çalışıyoruz. Hem biraz mutluyum, hem biraz dertliyim çünkü sponsor arayışı içindeyiz.”



