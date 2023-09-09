İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı: Birbirimize vakit ayıramaz olduk

Ünlü şarkıcı İrem Derici, 8 aydır birlikte olduğu Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını duyurdu.

İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı: Birbirimize vakit ayıramaz olduk

Şarkıcı ile eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ayrıldı. Yaklaşık 8 aydır birlikte olan ikiliden Derici, sosyal medya hesabında ayrılık haberini paylaştı.

“BİRBİRİMİZE VAKİT AYIRAMAZ OLDUK”

Derici, "Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bir şey yaşadık Atakan’la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam" dedi.

İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı: Birbirimize vakit ayıramaz olduk - 1

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