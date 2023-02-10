James Bond rolüyle tanınan Daniel Craig depremzedeler için yardım çağrısında bulundu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Sinema tarihinin ünlü karakteri James Bond’u canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler ve enkaz altında olanlar için destek mesajı paylaştı.



BAĞIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU



54 yaşındaki oyuncu ITV adlı İngiliz kanalında depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Birleşik Krallık'taki on dört yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) ile birlikte çalıştığını belirten oyuncu, Türkiye ve Suriye'de milyonlarca insanın afetten etkilendiğini ve evlerinin artık güvenli olmadığını söyleyerek bağış yapmanın önemine vurguda bulundu.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARDAN TAZİYE MESAJLARI



Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok dünyaca ünlü birçok ünlü isim taziye mesajı yayınladı. Ünlüler arasında Shakira, David Beckham, Elijah Wood, Helen Mirren ve Hugh Jackman gibi isimler yer aldı. Ünlülerin mesajlarını okumak için tıklayın...

