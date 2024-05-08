Kalben Sağdıç kimdir? Kalben olarak tanınan müzisyen Kalben Sağdıç kaç yaşında, tutuklandı mı?

Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986 yılında Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.



Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.



Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalıştı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu.



Ankara'da ve İstanbul'da müzik yapmaya, konser vermeye başladı. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.



Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.



Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.