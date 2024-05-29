Unutma Beni dizisiyle tanınan Gülşah Çomoğlu yaşamını yitirdi (Gülşah Çomoğlu kimdir?)

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, üzüntüsünü paylaştı. Karakoç, arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak, "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni"' notunu düştü.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Kısa sürede başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girdi. "İki Efendinin Kuşağı", "Troyalı Kadınlar", "Kafatası", "Yeşil Kuş", "Tanrı", "Hürrem Sultan", "Camdan Kalp" ve "Venedik Taciri" adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. "Unutma Beni" adlı dizide canlandırdığı Asuman karakteriyle tanındı.