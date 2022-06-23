Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan son durumunu paylaştı: Artık hastanede çok kalmama gerek yok

Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan sağlık durumu hakkında konuştu. Kalkavan, "Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok" dedi.

Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan son durumunu paylaştı: Artık hastanede çok kalmama gerek yok

Haberler 23.06.2022 - 17:24 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 17:25

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Kanser tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan, son durumu hakkında bilgi verdi.

"Herkes soruyor en iyisi buradan anlatmak" diyen ünlü oyuncu "Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel (maşallah). Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yokoluyorlar. Ufak tefek bişeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok enerjim iyi. Ağrım sızım yok" diye konuştu.

Kalkavan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hala tek sıkıntım iştah onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum.
Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabii ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Birsürü konuda düşünce yapısını değiştirmek ki bir daha uğramasın. Bye bye pislikler"

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