Kate Winslet çıplaklıktan kaçınmayı reddediyor: Kendimi eleştirmeyeceğim

"HER ZAMAN HER ŞEYİ CANLANDIRMAK ZORUNDAYIM"

Ünlü oyuncu, "Her zaman her şeyi canlandırmak zorundayım! Değerli enerjimi fiziksel benliğimi eleştirmek için harcamamam gerektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı. Winslet, sözlerine "Bence her kadının şunu söylemesi daha iyi olur: Ben kendime inanıyorum. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Ben buyum" diye devam etti.

Öte yandan Winslet, James Cameron'ın yönettiği ödüllü Titanik'in (Titanic) en ünlü sahnelerinden birinde de üstsüz görülmüştü.