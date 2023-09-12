Kate Winslet çıplaklıktan kaçınmayı reddediyor: Kendimi eleştirmeyeceğim

Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, yeni filmi Lee'deki üstsüz sahneleriyle gündem oldu. Ünlü isim, son röportajında çıplaklıktan kaçınmayı reddettiğini söyledi.

Kate Winslet çıplaklıktan kaçınmayı reddediyor: Kendimi eleştirmeyeceğim

Lee Miller'ın II. Dünya Savaşı sırasında mankenlikten savaş muhabirliğine uzanan yolculuğunu anlatan "Lee" filminde başrol oynayan , Vogue'da yayınlanan son röportajında çekimlerin ilk gününde sırtından ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve bu olayın egzersiz yapmasını engellediğini açıkladı.

Filmin bir sahnesinde rolü gereği plajda üstsüz poz veren Winslet, kamera ekibinin önünde soyunmanın getirdiği utangaçlığa rağmen ekranda çıplaklıktan kaçınmayı reddettiğini söyledi.

Kate Winslet çıplaklıktan kaçınmayı reddediyor: Kendimi eleştirmeyeceğim - 1

"HER ZAMAN HER ŞEYİ CANLANDIRMAK ZORUNDAYIM"

Ünlü oyuncu, "Her zaman her şeyi canlandırmak zorundayım! Değerli enerjimi fiziksel benliğimi eleştirmek için harcamamam gerektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı. Winslet, sözlerine "Bence her kadının şunu söylemesi daha iyi olur: Ben kendime inanıyorum. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Ben buyum" diye devam etti.

Öte yandan Winslet, James Cameron'ın yönettiği ödüllü Titanik'in (Titanic) en ünlü sahnelerinden birinde de üstsüz görülmüştü.

Kate Winslet çıplaklıktan kaçınmayı reddediyor: Kendimi eleştirmeyeceğim - 2

TORONTO FİLM FESTİVALİ'NDE PRÖMİYER YAPTI

İlk gösterimi Toronto Uluslararası Festivali'nde yapılan "Lee" filminin başrollerinde Winslet'in yanı sıra; Alexander Skarsgård, Andrew Riseborough, Andy Samberg ve Josh O'Connor rol alıyor.

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