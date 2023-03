Keanu Reeves'in adı ölümcül nitelikteki bir kimyasala verildi

Alman bilim insanları, mantar enfeksiyonlarını öldürmekte kullanılan yeni bir bileşen keşfetti. Bu ölümcül nitelikteki peptidlere ise ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adını verdi. Journal of the American Chemical Society'da yayınlanan araştırmada, bu ölümcül bileşene “keanumycins” adının verildiği belirtildi.

Matrix'de Neo karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adından esinlenen Alman bilim insanları, bu kimyasalın o kadar ölümcül olduğunu düşünüyor ki akıllarına hiç yaşlanmamasıyla dikkat çeken ve sık sık ölümsüz olduğu hakkında espriler yapılan Reeves geldi.