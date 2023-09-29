Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant: O benim ilham kaynağım

Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Alexandra Grant, ilişkilerindeki en sevdiği şeyi anlattı.

Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant: O benim ilham kaynağım

Birkaç yıldır gizlice birliktelik yaşayan  ile Alexandra Grant, ilişkilerini ancak 2019'da Los Angeles'ta katıldıkları bir etkinlikte doğrulamıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Alexandra Grant,  ünlü aktöre kendi kariyerini oluşturduktan sonra aşık olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant: O benim ilham kaynağım - 1

"KIRMIZI HALIDA REEVES İLE DAHA RAHATIM"

Alexandra Grant, People'a verdiği röportajda; ilişkileri hakkında ender rastlanan açıklamalarda bulunarak kırmızı halı spotlarını Reeves'le paylaşırken kendini rahat hissettiğini itiraf etti.

Grant, "Bir yetişkin olarak aşık olmakla ilgili iyi haber şu ki, ilişkim başladığında kendi kariyerimi inşa etmiştim" dedi ve ekledi:

"Kırmızı halıda kendime çok güveniyorum. Tek başıma da kendime güveniyorum. Birbirine bağlı ve en iyi şekilde bağımsız."

Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant: O benim ilham kaynağım - 2

"BİRBİRİMİZİ YENİ YOLLAR İNŞA ETMEYE İTİYORUZ"

Grant ayrıca Reeves'le olan ilişkisini sevdiğini çünkü her ikisinin de birbirlerini cesaretlendirebilen yaratıcı insanlar olduğunu söyledi.

Ünlü isim, "Keanu'nun ve aramızdaki alışverişin en sevdiğim yanı, birbirimizi yeni yollar inşa etmeye itiyor olmamız" ifadelerini kullandı.

Alexandra Grant, "Karşımızdakinin sorun çözme yöntemini görmek ilham verici. O benim için büyük bir ilham kaynağı. Çok yaratıcı, çok nazik. Çok sıkı çalışıyor. İkimiz de kalben okur ve araştırmacıyız. İkimiz de insanları ve karakterleri önemsiyoruz" dedi.

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