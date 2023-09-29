Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant: O benim ilham kaynağım

"KIRMIZI HALIDA REEVES İLE DAHA RAHATIM"

Alexandra Grant, People'a verdiği röportajda; ilişkileri hakkında ender rastlanan açıklamalarda bulunarak kırmızı halı spotlarını Reeves'le paylaşırken kendini rahat hissettiğini itiraf etti.

Grant, "Bir yetişkin olarak aşık olmakla ilgili iyi haber şu ki, ilişkim başladığında kendi kariyerimi inşa etmiştim" dedi ve ekledi:

"Kırmızı halıda kendime çok güveniyorum. Tek başıma da kendime güveniyorum. Birbirine bağlı ve en iyi şekilde bağımsız."