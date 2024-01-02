Kenan Doğulu'dan boşanma iddialarına yanıt

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2024 yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede karşıladı. Doğulu'yu eşi Beren Saat ve annesi Serpil Doğulu yalnız bırakmadı.

Zaman zaman eşi Beren Saat ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı haberleriyle gündem olan Kenan Doğulu, boşanacakları yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

"ÇOK GÜLDÜK"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, "Onlara çok güldük. 'Gizlice boşandılar' yazmışlar. Biz de 'Aa boşandık mı?' diye şaşırdık. Öyle bir şey olsa söylemez miyiz?" ifadelerini kullandı.