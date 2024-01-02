Kenan Doğulu'dan boşanma iddialarına yanıt

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Zaman zaman evlilikleriyle gündem olan çiftten Kenan Doğulu, boşanma iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Kenan Doğulu'dan boşanma iddialarına yanıt

Ünlü şarkıcı , 2024 yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede karşıladı. Doğulu'yu eşi ve annesi Serpil Doğulu yalnız bırakmadı.

Zaman zaman eşi Beren Saat ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı haberleriyle gündem olan Kenan Doğulu, boşanacakları yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

"ÇOK GÜLDÜK"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, "Onlara çok güldük. 'Gizlice boşandılar' yazmışlar. Biz de 'Aa boşandık mı?' diye şaşırdık. Öyle bir şey olsa söylemez miyiz?" ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu'dan boşanma iddialarına yanıt - 1

Öte yandan yılbaşı konserinde sevilen şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu, 2024'ün ilk saniyelerinde oyuncu eşi Beren Saat'i öptü.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...