Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin hayvan sevgisi: Öpücük ver bir tane

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.



Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan Dizer-Tatlıtuğ çiftinden ünlü oyuncunun, oğluyla ördek severken çekilen videosu gündem oldu.



Tatlıtuğ'un Beykoz'daki Kuş Cenneti'nde oğlu Kurt Efe'ye "Öpücük ver bir tane..." diyerek ördek sevdirmeye çalıştığı o anlar büyük beğeni topladı.



Bu gönderiyi Instagram'da gör N-Life (@ntvnlife)'in paylaştığı bir gönderi BABA OLDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ



Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, "Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.