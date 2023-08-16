Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda

2016'da nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Tatlıtuğ ailesi, sporu aksatmıyor. Eşi ve oğluyla spor salonuna giden Başak Dizer, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
"VE SPOR BİTER"
Spor sonrasında Tatlıtuğ'un yanına oğlu Kurt Efe geldi. Başak Dizer o anları "Ve spor biter" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan "Aile" dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, spor yaparken çektiği bu fotoğrafı da geçtiğimiz günlerde takipçileriyle paylaşmıştı.
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