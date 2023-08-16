Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda

Şimdilerde eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile yaz tatilinin tadını çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ, sporu aksatmıyor. Ailesiyle Bodrum'da olan ünlü oyuncu spor sonrası oğlu Kurt Efe ile ilgilendi.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda

2016'da nikah masasına oturan ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Tatlıtuğ ailesi, sporu aksatmıyor. Eşi ve oğluyla spor salonuna giden Başak Dizer, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda - 1

"VE SPOR BİTER"

Spor sonrasında Tatlıtuğ'un yanına oğlu Kurt Efe geldi. Başak Dizer o anları "Ve spor biter" notuyla hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile sporda - 2

Öte yandan "Aile" dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, spor yaparken çektiği bu fotoğrafı da geçtiğimiz günlerde takipçileriyle paylaşmıştı.

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