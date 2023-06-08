Kıvanç Tatlıtuğ'dan Fatih Terim paylaşımı: Hayranıyım ve hastasıyım

Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile fotoğrafını, "Hayranıyım ve hastasıyım" notuyla paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Fatih Terim paylaşımı: Hayranıyım ve hastasıyım

Galatasaraylı olduğunu bilinen ünlü oyuncu , Galatasaray'ın eskiş teknik direktörü ile çekilen fotoğrafını hesabında paylaştı. Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaştığı "Aile" dizisi sezon finali yapınca tatile çıkan Tatlıtuğ, terim ile bir restoranda çekilen fotoğrafını "Canım Fatih abim, kıymetlim. O bir tane. Başka yok. Hayranıyım ve hastasıyım" notuyla paylaştı. 

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Fatih Terim paylaşımı: Hayranıyım ve hastasıyım - 1

39 yaşındaki bir çocuk babası aktörün Terim ile olan Instagram paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter'da trendler arasına girdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden mutluluk pozu

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