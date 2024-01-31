Kıvanç Tatlıtuğ'dan Londra'ya taşınacağı söylentisine yanıt

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Londra'ya tanışanacaklarına yönelik yapılan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

İşte Tatlıtuğ'un açıklaması:

“Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler"