Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki yüzme sahnesiyle ilgili yorumu gündem oldu

Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat ile başrolleri paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra dizideki yüzme sahnesiyle ilgili konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki yüzme sahnesiyle ilgili yorumu gündem oldu

2008'de başlayan ve 2010'da sona eren Aşk-ı Memnu dizisiyle milyonları kendilerine hayran bırakan ve 13 yıl sonra yeniden bir arada. İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrolleri paylaşan ikili, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba adlı programa konuk oldu.

Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu’daki yüzme sahnesiyle ilgili konuştu. 

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki yüzme sahnesiyle ilgili yorumu gündem oldu - 1

"BUNUN ÖZEL BİR ADI VAR"

Selim’in “Bu hangi yüzüş stili?” sorusuna Kıvanç Tatlıtuğ, “Şu yüzüşü Adana’da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var, boğmaca olimpiyatları serbest stil” cevabını verdi.

Tatlıtuğ'un verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki yüzme sahnesiyle ilgili yorumu gündem oldu - 2 Aşk-ı Memnu

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemişti.

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