Leonardo DiCaprio Dicle Nehri'ndeki keşfi paylaştı

Hollywood'un usta oyuncularından Leonardo DiCaprio, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla gündeme geldi. İklim değişimi hakkında sık sık konuşan ve çevreci kişiliğiyle öne çıkan yıldız, sosyal medya hesabında leopar sazanına yer verdi.
DİCLE NEHRİ'NDE TESPİT EDİLDİ
Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan "leopar sazanı"na, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu Dicle Nehri'nde geçtiğimiz günlerde yeniden rastlandı.
Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan leopar sazanı hakkında konuşan DiCaprio, "Yeniden Keşfedildi: Türkiye'deki balık bilimcisi ekibi, Dicle Nehri'nin Türkiye kesiminde benekli bir balık olan kayıp leopar sazanını buldu. Keşif, tatlı su balıklarının yüzde 25'inin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu sırada umutları artırıyor" dedi.
Dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan leopar sazanının tespiti için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral, 3 ay önce çalışma başlattı.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda, balıkçı Mehmet Ülkü'nün de desteği ile 50 santimetrelik 2 kilogram ağırlığında siyah benekli balık yakalandı. Yapılan inceleme sonucu, yakalanan balığın leopar sazanı olduğu tespit edildi.
Doç. Dr. Kaya, proje kapsamında öncelikle leopar sazanını arayacakları noktaları tespit ettiklerini söyledi.
Leopar sazanını Ilısu Barajı'nın aşağı kesimlerinde aradıklarını belirten Kaya, "Hasankeyf civarlarında aşağı kesimlerinde aramaya başladık. Cizre dolaylarında mümkün mertebe aşağı, hatta sınıra gittik. Irak sınırı, Suriye sınırı civarında aramalarda bulunduk. Bizim için en ideal nokta olduğuna kanaat getirdik. Bölgeden ayrıldıktan sonra irtibat halinde olduğumuz, gerçekten bu olayı bilinçli bir şekilde hedefine koyan balıkçımız Mehmet Ülkü'nün desteğiyle balığı bulmuş olduk." dedi.
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