Leonardo DiCaprio'nun yeni aşkı İtalyan model Vittoria Ceretti mi?

Son olarak Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle adından söz ettiren Leonardo DiCaprio özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Gigi Hadid ile birlikte olduğu iddia edilen 48 yaşındaki oyuncunun İtalyan model Vittoria Ceretti ile aşk yaşadığı iddia edildi.



Page Six'in haberi göre 25 yaşındaki model ile aktör, Ibiza'da bir kulüpte yakınlaşırken görüntülendi. Mirror'un haberi göre ise DiCaprio, "gerçek aşkı" modelde buldu. Aktörün, modelden "kız arkadaşım" diye bahsettiği bildirildi.

Chanel, Dior, Balenciaga, Versace, Gucci ve daha birçok markanın defilesinde yürüyen ve kampanyasında yer alan Ceretti, günümüzün en popüler modelleri arasında yer alıyor. Ceretti 2020 yılında Anyma adıyla bilinen İtalyan DJ Matteo Milleri ile evlendi ancak çiftin ilişkilerinin güncel durumu bilinmiyor.